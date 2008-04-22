Залізничники, знесли ряд будівель держпідприємства, щоб віддати землю

За даними прокуратури Криму, працівники «Придніпровської залізниці» знесли ряд будівель держпідприємства, розчистивши таким чином земельні ділянки, щоб віддати їх іншому власнику.

"Залізничники зробили цей добрий жест, порушуючи закони: спочатку демонтували будови всупереч процедурі списання, а потім безкоштовно передали майно без узгодження з "Укрзалізницею" і дозволу профільного міністерства", - інформує прес-служба прокуратури.

Збитки державному підприємству склали понад 70 тисяч гривень.

Порушивши вимоги Господарського кодексу, законів про залізничний транспорт і про управління об`єктами держвласності, спеціальних положень про списання, продаж і безоплатну передачу майна, залізничники зловжили службовим становищем. Такий висновок прокуратури Криму, яка порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Всього поточного року органами прокуратури Криму порушено 13 кримінальних справ за фактами порушень, допущених посадовцями підприємств транспорту.