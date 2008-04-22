Крим відрізнився: двоє випускників прийшли на тести п`яними

Триває незалежне зовнішнє тестування з української мови та літератури. За повідомленням Інформаційного центру незалежного оцінювання, зафіксовані поодинокі випадки, коли учні забули паспорт чи запізнились. Відповідно до правил проведення тестування, вони не були допущені до написання тестів.

Нештатний випадок стався в Криму. У Феодосії двоє учасників з’явилися до пункту тестування в нетверезому стані.

"Медики підтвердили факт нетверезого стану учасників. Був складений акт, на підставі якого ці двоє осіб не були допущені до участі у тестуванні", - повідомив директор Сімферопольського регіонального центру оцінювання якості освіти Юрій Ільїн.

Нагадаємо, сьогодні відбувається наймасовіше тестування в історії України, у якому беруть участь 512 тис. 591 майбутніх абітурієнтів. За процесом стежать близько шести тисяч громадських спостерігачів.