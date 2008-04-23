Юнак розбився, зірвавшись зі скелі в море

У кримському селищі Сімеїз в результаті падіння в море зі 40-метрової скелі загинув юнак.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався під час пікніка.

Компанія з чотирьох чоловік відпочивала неподалік від скелі Дива, один із друзів - 21-річний хлопець - вирішив залізти на нависаючу над морем скелю, всі спроби відрадити його від цієї затії були марні.

Хлопець зірвався зі скелі і розбився. Коли на місце прибула мобільно-оперативна група МНС, тіла на поверхні моря вже не було. Візуальний огляд берегової смуги нічого не дав.

Тіло молодої людини знайшли тільки наступного дня приблизно в 40 метрах від берега під скелею.