Юнак розбився, зірвавшись зі скелі в море
12:58, 23 квітня 2008Крым
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Нещасний випадок стався під час пікніка
У кримському селищі Сімеїз в результаті падіння в море зі 40-метрової скелі загинув юнак.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався під час пікніка.
Компанія з чотирьох чоловік відпочивала неподалік від скелі Дива, один із друзів - 21-річний хлопець - вирішив залізти на нависаючу над морем скелю, всі спроби відрадити його від цієї затії були марні.
Хлопець зірвався зі скелі і розбився. Коли на місце прибула мобільно-оперативна група МНС, тіла на поверхні моря вже не було. Візуальний огляд берегової смуги нічого не дав.
Тіло молодої людини знайшли тільки наступного дня приблизно в 40 метрах від берега під скелею.
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