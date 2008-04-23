Колегія Республіканського комітету АРК з торгівлі і захисту прав споживачів

24 квітня - 10.00. Чергова колегія Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з торгівлі і захисту прав споживачів.

На колегії будуть розглянуті наступні питання:

1. Про готовність підприємств торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування до роботи в курортний сезон 2008 року.

2. Про стан роботи по захисту прав споживачів, розгляду звернень громадян і завданнях управління захисту прав споживачів в період курортного сезону 2008 року.

3. Про стан виконавської дисципліни по виконанню актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим за 2007 рік і І квартал 2008 року.

Місце проведення: мала зала Ради міністрів Криму (2-й поверх).