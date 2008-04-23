Ющенко доручив Кабміну утворити оргкомітет з відзначення 90-річчя ТНУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів України у місячний строк утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів з відзначення 90-річчя від дня заснування Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського (Сімферополь, Крим).

Про це йдеться в Указі про відзначення 90-річчя заснування ТНУ імені В.І.Вернадського. Текст Указу розміщений на офіційному сайті глави держави

Також Президент доручив Кабміну розробити за участю Ради міністрів Криму та затвердити план заходів з відзначення 90-річчя від дня заснування університету.

Крім того, В.ЮЩЕНКО доручив Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити висвітлення заходів з відзначення 90-річчя від дня заснування ТНУ імені В.І.Вернадського.

Президент відзначив "загальнодержавне і міжнародне визнання результатів" діяльності університету.