Суд ухвалив вирок обвинуваченим у вбивстві кандидата на пост голови Мирного

Апеляційний суд Криму сьогодні ухвалив вирок восьми обвинуваченим у вбивстві кандидата на пост Мирнівського селищного голови, вчиненому в березні 2006 року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Криму, суд погодився з позицією державного обвинувачення і призначив замовникам вбивства покарання у вигляді 14 і 13 років позбавлення волі. «До них застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації всього майна», - йдеться у повідомленні.

Посередник - старший оперуповноважений Євпаторійського міського відділу управління податкової міліції - за рішенням суду проведе за гратами 14 років. Він також позбувся всього майна і капітанського звання.

П’ятеро виконавців - колишні карні злочинці і студент - одержали від 10 до 15 років ув`язнення.

«Зібрані прокуратурою в ході досудового слідства докази вини підсудних у вчиненні умисного вбивства і перешкоджанні здійсненню виборчого права повністю підтвердилися в суді», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня 2006 року у селищі Мирний на кандидата на посаду селищного голови напали. Через п`ять днів від завданих ударів потерпілий помер в міській лікарні, так і не дізнавшись про свою перемогу на виборах селищного голови.

Завдяки вжитим заходам злочин, розслідування якого було на контролі у вищих посадовців держави, було розкрито протягом 10 днів.

Досудовим слідством було встановлено, що на початку березня 2006 року підприємець, депутат Мирнівської селищної ради і секретар цього органу вступили в злочинну змову з метою усунення з передвиборних перегонів конкурента. Реалізовуючи злочинний намір, вони знайшли виконавця, знайомого з особами, які мають кримінальне минуле, для організації вчинення злочину. Замовники передали йому 2 тис. доларів США як аванс. Другу частину обумовленої раніше суми, у розмірі 9300 гривень, обвинувачені одержали 27 березня в приміщенні Мирнівської селищної ради.

Як з’ясувала прокуратура Євпаторії, замовниця вбивства незаконно обіймала посаду в селищній раді - вона одержала її на підставі підробленого диплома. У липні минулого року обвинувачену було засуджено за використання фальшивого документа про освіту.