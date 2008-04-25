Штрафи за порушення вимог земельного законодавства збільшено удвічі

Ющенко підписав закон про посилення відповідальності за порушення вимог земельного законодавства

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення вимог земельного законодавства”. Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Згідно із законом, суми штрафів, які застосовуються при порушенні у сфері земельного законодавства, збільшено удвічі.

Відповідні зміни внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також до Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 15 квітня ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення вимог земельного законодавства”.