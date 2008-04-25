Генпрокуратура направила до суду справу банди Лаптєвих

Генеральна прокуратура України направила до Апеляційного суду Криму для розгляду по суті кримінальну справу за обвинуваченням членів банди Лаптєвих.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури України (ГПУ).

Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ ГПУ закінчено провадження у за обвинуваченням 11 членів організованого злочинного угрупування Лаптєвих за ст. 257, ч.1 ст.263 КК України, ст. 93 КК України (1960 року) у вчиненні у Керчі протягом 1994-2005 років 21 умисного вбивства та інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з використанням вогнепальної зброї та вибухівки.