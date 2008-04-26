Голова міськради Севастополя закликає городян прийти 1 травня на мітинг

Голова Севастопольської міської ради, лідер міського відділення Партії регіонів Валерій САРАТОВ закликав жителів міста прийти 1 травня на мітинг.

Як передає кореспондент УНІАН, в прямому ефірі Севастопольської державної регіональної телерадіокомпанії В.САРАТОВ повідомив, що ряд партій, зокрема Партія регіонів, і профспілки 1 травня проводять мітинг. На його думку, «гасла там звучатимуть різні, тому що галопуюча інфляція, яка сьогодні в Україні, думаю, не влаштовує нікого». «Так або інакше, - додав він, - ми торкнемося питання, яке називається корупція в місті Севастополі і крадіжка бюджетних грошей. Я хочу вас попросити: приходьте, будь ласка, на мітинг, тому що треба навчитися відстоювати свою позицію».

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, відповідаючи увечері 25 квітня в «прямому ефірі» телеканалу «Бриз» на питання, чи дозволить виконавча влада міста проводити першотравневий мітинг на площі Нахімова, що реконструюється (офіційно після реконструкції, в ході якої укладалося нове плиткове покриття, площу планують відкрити 7 травня - УНІАН), сказав: «Ми маємо гіркий досвід, коли Партія регіонів, незважаючи на те, що площа Нахімова була ще в реконструкції, 20-тонні «фури» заїжджали на плитку, яку укладали робочі - жителі Севастополя. І, по суті справи, давили цю плитку заради того, щоб провести мітинг (мітинг проводився 3 квітня ц.р. - в день розгляду на саміті НАТО в Бухаресті питання про приєднання України та Грузії до ПДЧ - УНІАН). Тому розуміючи, що подібні дії можуть бути і зараз, адміністрація пішла назустріч, в першу чергу профспілкам. Ми розуміємо, що це свято, що це День праці».

За словами С.КУНІЦИНА, «ми відкриємо площу Нахимова. Графську пристань відкривати не будемо - там ще ведуться роботи: не встановлені світильники, інші невеликі роботи».

В той же час голова міської адміністрації завірив севастопольців, що до 9 Травня в місті «буде відкрита і площа Нахимова, і Графська пристань, і перша черга Матроського бульвару».

Як повідомляв УНІАН, роботи з реконструкції ряду об`єктів в центрі Севастополя ведуться відповідно до підготовки до 225-ї річниці міста, яка виконується 14 червня.