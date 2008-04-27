Писанку заввишки більш як 4 метри встановили в Севастополі

У Севастопольському дитячому містечку „Лукоморье” встановили писанку заввишки 4 м 20 см і об`ємом більше 7 кв.м.

Як передає кореспондент УНІАН, на споруду дерев`яного каркаса яйця, яке здійснювалося під керівництвом народного умільця Валерія РОЗКІШНОГО, було витрачено близько півтора тисяч цвяхів. При виготовленні використовувалися також будівельна сітка, грунтовка і шпаклювання. Учора увечері був завершений розпис яйця, в якому крім художника Євгенія ПОПОВА і художника-реставратора Олега ВАСЕНКА, взяли участь декілька сотень дівчаток-підлітків з недільних шкіл і художнього технічного ліцею.

26 квітня офіційний представник Книги рекордів України Сергій КОНОВАЛОВ вручив директорові «Лукомор`я» Миколі ПОМОГАЛОВУ відповідний сертифікат.

М.ПОМОГАЛОВ повідомив журналістів, що ставив перед собою не стільки завдання встановлення шостого для нього рекорду України, скільки залучення до цієї благої справи дітей міста.