У Криму викрито співробітника товариства з обмеженою відповідальністю

Здійснила розкрадання продуктів харчування

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито співробітника товариства з обмеженою відповідальністю, яка, шляхом створення надлишку та подальшої його реалізації, здійснила розкрадання товарно-матеріальних цінностей (продукти харчування). Унаслідок протиправних дій правопорушниці вказаному товариству завдано збитки на суму понад 190 тис. гривень. Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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