У Криму створено штаб з розслідування причин аварії Мі-8 у Чорному морі

17:39, 28 квітня 2008
Крым
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Сім`ям загиблих обіцяють допомогу

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Віктор ПЛАКІДА від імені уряду і Верховної ради АРК висловив співчуття рідним і близьким 20 чоловік, загиблих в результаті аварії вертольота Мі-8.

Як йдеться у повідомленні прес-служби уряду автономії, В.ПЛАКІДА підкреслив, що будуть прийняті всі необхідні заходи для ліквідації наслідків катастрофи і надання необхідної допомоги сім`ям, що постраждали унаслідок трагедії.

У повідомленні Радміну наголошується, що в Криму створено штаб з розслідуванню причин аварії, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та наданню допомоги сім`ям загиблих.

Також за розпорядженням Кабінету Міністрів України створена Державна комісія з розслідування причин аварії вертольота Мі-8, яка сталася сьогодні в Чорному морі. У комісію, зокрема, увійшли В.ПЛАКІДА і голова правління Державного акціонерного суспільства «Чорноморнафтогаз» Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, 20 осіб загинуло в результаті падіння українського вертольоту Мі-8 на бурову платформу "Таврида" у Чорному морі.

«Погода для польоту була задовільною. При заході на посадку вертоліт зачепив заднім гвинтом опорну колону, внаслідок чого впав на платформу, вибухнув і запалав», - говориться в повідомленні «Чорноморнафтогазу». На борту Мі-8 знаходилися 17 працівників «Чорноморнафтогазу» і 3 члени екіпажу вертольота. В результаті вибуху загинули 19 чоловік. Працівник «Чорноморнафтогазу» Павло Личко, що врятувався при падінні вертольота, помер від одержаних ран через декілька годин після аварії.

 

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