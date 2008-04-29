Лукашенко висловив співчуття у зв`язку з аварією гелікоптера

У зв`язку з аварією в Чорному морі вертольота Мі-8, що спричинила людські жертви, Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО від імені білоруського народу і від себе особисто висловив глибокі співчуття Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, а також рідним і близьким загиблих.

Про це повідомляє офіційний інтернет-портал Президента Республіки Білорусь.

Як повідомляв УНІАН, вранці 28 квітня вертоліт Мі-8 Кримського авіапідприємства «Універсал-Авіа», що здійснює доставку вахтового персоналу «Чорноморнафтогазу», виконував плановий політ з доставки вахти на плавучу бурову установку «Таврида». Погода для польоту була задовільною. При заході на посадку вертоліт зачепив заднім гвинтом опорну колону, внаслідок чого впав на платформу, вибухнув і загорівся. Силами інженерно-технічного персоналу платформи пожежа була ліквідована. На борту Мі-8 знаходилися 17 працівників «Чорноморнафтогазу» і 3 члени екіпажа. Всі вони загинули. Один із загиблих - Олександр Бєлов, 1967 року народження - був громадянином Білорусі.

За розпорядженням Кабінету міністрів України створена Урядова комісія з розслідування причин аварії вертольоту Мі-8.