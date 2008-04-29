Вертоліт розбився в Криму: ніхто не вижив (узагальнена)

Урядова комісія з розслідування причин катастрофи українського вертольоту Мі-8 у Чорному морі розглядає чотири версії причин аварії.

Про це журналістам у Сімферополі повідомив голова комісії, міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

Перша версія – помилка пілота; друга – природні (погодні) умови; третя – технічні несправності і четверта – зовнішнє втручання.

Міністр зауважив, що до проведення експертиз рано говорити про попередню версію. «Основної версії поки що немає», - сказав він.

«Всі ми схиляємося до того, що все-таки це людський фактор. Була помилка», - зазначив міністр раніше. При цьому Й.ВІНСЬКИЙ підкреслив, що підготовка екіпажу вертольота Мі-8 не викликає сумнівів.

Також міністр спростував інформацію низки ЗМІ про те, що вертольотом керував льотчик-стажер. «Це неправда», - підкреслив голова Мінтрансу. «Принаймні, за тією інформацією, яку ми сьогодні маємо: за кермом сидів командир екіпажу – дійсно, молодий командир, він був командиром три місяці, але в нього достатній досвід польотів на цьому типі вертольота - десь 1300 годин нальоту, сказати, що це недосвідчена людина - важко, хоча як командир – він новий. Поруч із ним сидів заступник командира авіазагону, який його (командира екіпажу – УНІАН) інспектував. Він (заступник командира авіазагону – УНІАН) – пілот першого класу», - повідомив міністр.

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим) відкрило рахунок для надання матеріальної допомоги сім`ям працівників компанії, загиблих під час аварії вертольота Мі-8 на СПБУ «Тавріда». Одержувач: ДАО «Чорноморнафтогаз», р/р №26001000431709 в АКБ «Чорноморський банк розвитку і реконструкції», ОКПО 00153117, МФО 384577.

Телефон штабу в смт Чорноморське з розслідування причин аварії, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації і наданню допомоги сім`ям загиблих: +38 (06558) 97-186, 97-187.

Як повідомляв УНІАН, вранці 28 квітня вертоліт Мі-8 Кримського авіапідприємства «Універсал-Авіа», що виконує роботи з доставки вахтового персоналу «Чорноморнафтогазу», здійснював плановий політ із доставки вахти на плавучу бурову установку «Таврида». Погода для польоту була задовільною. Під час заходу на посадку, вертоліт зачепив заднім гвинтом опорну колону, внаслідок чого впав на платформу, вибухнув і зайнявся. Силами інженерно-технічного персоналу платформи пожежу було ліквідовано. На борту Мі-8 перебували 17 працівників «Чорноморнафтогазу» й 3 члени екіпажу. Всі вони загинули.

У Криму створено штаб із розслідування причин аварії, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації й надання допомоги сім`ям загиблих.

За розпорядженням Кабінету міністрів України створено Урядову комісію з розслідування причин аварії вертольота Мі-8.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у своєму листі на ім`я прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО заявив, що уряд має вжити вичерпних заходів для подолання наслідків трагедії. «У зв`язку з аварією вертольота Мі-8 в районі платформи «Таврида» «Чорноморнафтогазу», що призвела до людських жертв, прошу вжити вичерпних заходів для подолання наслідків цієї трагедії, належного забезпечення пошуково-рятувальних робіт, надання необхідної допомоги потерпілим та їх сім`ям», - говориться в листі Президента. Наголошується, що про проведену роботу прем`єр-міністра має інформувати главу держави особисто.

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій заявляє, що наслідки аварії вертольота Мі-8 не представляють загрози працівникам бурової платформи і навколишньому середовищу.