Загальна сума виплат сім`ям загиблих у катастрофі Мі-8 становитиме 12 млн. грн.

Сім`ям загиблих у результаті катастрофи українського вертольота Мі-8 у Чорному морі виплатять порядка 12 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Сімферополі повідомила керівник прес-служби Міністерства транспорту і зв`язку України Вікторія ЯКОВЛЄВА.

За її словами, одноразова виплата на одну сім`ю загиблого становитиме 384400 грн. Одноразова виплата на одного утриманця становитиме 76680 грн. На поховання загиблих держава виділить 86 тис. грн.

«Загальна сума виплат - порядка 12 млн. грн. - сказала В.ЯКОВЛЄВА. - Розрахунок здійснювався з урахуванням середньомісячної зарплати 6 тис. грн.».

В.ЯКОВЛЄВА повідомила, що компанія «Чорноморнафтогаз» також планує виділити допомогу сім`ям загиблих. За попередніми даними, сума одноразової допомоги «Чорноморнафтогазу» кожній сім`ї загиблого співробітника компанії становитиме близько 100 тис. грн. Крім того, буде запропонований достатньо великий соцпакет. «Зараз вони формують цей пакет», - зазначила керівник прес-служби Мінтрансу.

Як повідомляв УНІАН, вертоліт Мі-8 розбився 28 квітня під час посадки на плавучу бурову платформу ”Таврида” в Чорному морі. Мі-8 зачепився заднім гвинтом за систему огорожі ”Тавриди”, перевернувся і загорівся. Працівниками платформи пожежа була ліквідована.

На борту вертольота знаходилися 17 співробітників платформи і 3 члени екіпажа, всі вони загинули.