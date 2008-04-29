Майте на увазі: льотчики не проходять медогляд перед кожним вильотом

Кримське державне авіаційне підприємство «Універсал-Авіа», якому належав вертоліт Мі-8, що розбився в Чорному морі, перевірять за наказом міністра транспорту і зв`язку України Йосипа ВІНСЬКОГО.

«Моїм наказом буквально від учорашнього дня ми призначили перевірку саме цієї авіакомпанії, яка в Криму працює. Буде проведена комплексна перевірка всіх питань, пов`язаних із безпекою», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ сьогодні журналістам у Сімферополі.

При цьому він зазначив, що такі перевірки - «це регламентна позиція», вони проводяться завжди, коли трапляються «аварійні випадки».

Як передає кореспондент УНІАН, міністр також повідомив, що в Україні продовжується перевірка безпеки на літаках. «Вона (перевірка – УНІАН) щодня проводиться», - сказав глава Мінтрансу. За останні 3 місяці, за даними Й.ВІНСЬКОГО, заборонені польоти 28 літаків через їх небезпечний технічний стан.

Відповідаючи на запитання журналістів, міністр повідомив, що льотчики вертольота Мі-8, що розбився, не проходили медогляд перед вильотом. «Вони не проходили медогляд, тому що це не передбачено регламентом. З 2005 року скасовано обов`язковий медогляд перед кожним вильотом», - зазначив він. При цьому Й.ВІНСЬКИЙ додав: «Я не думаю, що там причина (причина катастрофи вертольота Мі-8 – УНІАН) - здоров`я льотчиків».

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня (тобто після Великодніх свят) вертоліт Мі-8 розбився під час посадки на плавучу бурову платформу ”Таврида” в Чорному морі. Мі-8 зачепився заднім гвинтом за систему огорожі ”Тавриди”, перевернувся і загорівся. Працівниками платформи пожежа була ліквідована.

На борту вертольота знаходилися 17 співробітників платформи і 3 члени екіпажу, всі вони загинули.

28 квітня розпорядженням Кабінету міністрів України була створена Урядова комісія з розслідування причин аварії вертольота Мі-8. Головою комісії призначено міністра транспорту і зв`язку Й.ВІНСЬКОГО.

Сьогодні в Криму відбулося два засідання Урядової комісії з питань розслідування причин аварії вертольота Мі-8. Комісія розглядає 4 можливі причини катастрофи (помилка пілота; погодні умови; технічні несправності і зовнішнє втручання).