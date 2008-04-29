Маршрут туру з нагоди святкування Хрещення Русі проляже і в Крим

Сьогодні в рамках святкування 1020-літнього ювілею Хрещення Русі почався великий концертний тур найбільшими містами України.

Участь у турі беруть відомі гурти «ДДТ», «Брати Карамазови», також церковні хорові колективи та молоді виконавці з різних регіонів України, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації Партії регіонів.

Концертний тур з нагоди святкування Хрещення Русі стартує 29 квітня у Житомирі, далі його маршрут проляже по усіх великих містах України із заходу на схід і в Крим, 26-28 липня на Майдані Незалежності у Києві відбудеться заключний великий концерт. Восени концерти в рамках цього святкування відбудуться в великих містах Росії та Білорусі.

Один з організаторів святкування, голова міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі» Василь ГОРБАЛЬ висловив переконання, що святкування 1020-ліття Хрещення Русі буде позитивно сприйняте суспільством.

Велику увагу організатори приділяють просвітницькій складовій святкування ювілею Хрещення Русі. Зокрема, для студентів, школярів будуть організовані різноманітні конкурси, переможці яких одержать почесні призи та винагороди.

В рамках 1020-ліття Хрещення Русі найбільшими містами України також пройде хресна хода з мощами Рівноапостольного князя Володимира та найстаршими Лаврськими іконами. Наприкінці літа хода переміститься до Росії та Білорусі.

«Для нас зараз дуже важливо, аби цьогорічне святкування поклало початок традиції відзначення Дня Хрещення Русі. Це прекрасне свято, і хороший привід згадати про наше коріння, нашу історію, піднятися над щоденною суєтою», - переконаний В.ГОРБАЛЬ.