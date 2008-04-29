На місці аварії вертольота Мі-8 знайдено ”чорний ящик” та голосовий самописець

Ввечері 29 квітня на місці аварії вертольота Мі-8, що сталася у Чорному морі, було знайдено "чорний ящик" та голосовий самописець.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

"Члени Урядової комісії через шторм в районі бурової платформи "Таврида" – до 4 балів – не мали змоги одразу дістатися на місце аварії і були переправлені на платформу спеціальним краном. Одразу по прибуттю на місце аварії було розпочато пошукові роботи, у результаті яких вдалося знайти "чорний ящик" та сильно обгорілий голосовий самописець", - йдеться у повідомленні.

"Чорний ящик" одразу було віддано на розшифровку.

Прийнято рішення про можливість залучення до роботи створених у складі Урядової комісії підкомісій експертів за напрямком діяльності.

Штаб з розслідування причин аварії та надання допомоги сім’ям потерпілих працює цілодобово.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня вертоліт Мі-8 розбився під час посадки на плавучу бурову платформу ”Таврида” в Чорному морі. Мі-8 зачепився заднім гвинтом за систему огорожі ”Тавриди”, перевернувся і загорівся. Працівниками платформи пожежа була ліквідована.

На борту вертольота знаходилися 17 співробітників платформи і 3 члени екіпажу, всі вони загинули.

28 квітня розпорядженням Кабінету міністрів України була створена Урядова комісія з розслідування причин аварії вертольота Мі-8. Головою комісії призначено міністра транспорту і зв`язку Йосипа ВІНСЬКОГО.

Комісія розглядає 4 можливі причини катастрофи (помилка пілота; погодні умови; технічні несправності і зовнішнє втручання).