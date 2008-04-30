Громадянина з вибухівкою затримали в кафе Севастополя

У місті Севастополь в приміщенні приватного кафе затримано місцевого жителя, у якого вилучено 390 г вибухівки.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Всього за добу за незаконне зберігання зброї затримано 19 осіб. У правопорушників вилучено чотири обрізи мисливських рушниць, п’ять одиниць саморобної вогнепальної зброї, 500 г вибухівки та 200 набоїв.