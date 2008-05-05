Бортінженера, що загинув внаслідок катастрофи Мі-8, поховали у Кременчуці

Сьогодні у Кременчуці Полтавської області поховали бортінженера, що загинув внаслідлок катастрофи вертольота Мі-8 у Чорному морі 28 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, 37-річний бортінженер Сергій Савчук був уродженцем Кременчука і працював на держпідприємстві «Універсал-авіа» у Криму. Вертольот Мі-8 саме цього підприємства розбився на буровій платформі ”Таврида” 28 квітня.

Як повідомляв УНІАН, вертоліт Мі-8 розбився 28 квітня під час посадки на плавучу бурову платформу ”Таврида” в Чорному морі. На борту вертольота було 17 працівників ”Чорноморнафтогазу” і троє членів екіпажу, всі вони загинули.

Розшифрування “чорної скриньки” вертольота підтвердило, що причиною катастрофи став людський чинник.