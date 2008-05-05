На травневі свята на дорогах Криму загинули 4 людини, травмовані - 62

Наплив автотуристів і численні гуляння в період травневих свят відбилися на безпеці на автодорогах Криму. Відбулося 49 ДТП, в результаті яких 4 людини загинули, а 62 - отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, в період травневих свят травми в гірничо-лісовій місцевості отримали 3 людини, 11 туристів були врятовані. Всього в Криму за святкові дні відбулося 5 нещасних випадків, унаслідок яких 4 людини загинули, 3 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Двоє кримчан намагалися покінчити життя самогубством, людей вдалося врятувати.