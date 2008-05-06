В Євпаторії горів трамвай

В Євпаторії загорівся трамвай.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в АРК, задимлення почалося з кабіни водія. Трамвай (маршрут №1) саме під`їхав до багатоповерхового готелю «Євпаторія», коли почалася пожежа.

«Всіх пасажирів оперативно евакуювали, - зазначив начальник сектора пропаганди Євпаторійського міськуправління МНС Сергій ЛІСАНЕЦЬ. – На місце прибуло пожежне відділення МНС. Площа пожежі досягала 10 кв. метрів. За допомогою піни вогонь загасили вже через п`ять хвилин. Ніхто не постраждав».

За словами пожежників, загоряння сталося через коротке замикання високовольтного кабелю трамвая. Збитки встановлюються.