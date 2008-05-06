Автобус з пасажирами перекинувся в Криму

У Криму, на автодорозі Ялта – Севастополь, перекинувся пасажирський автобус: постраждали шестеро осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, аварія сталася о 10.30 у районі Фороської розвилки.

«Із двадцяти пасажирів постраждали шестеро осіб», - йдеться в повідомленні ДАІ.

Причини аварії з`ясовуються. На місці ДТП працювала оперативна група ДАІ. За фактом ДТП проводиться розслідування.

МНС Криму повідомляє, що у 6 осіб - легкі травми і пошкодження.

За попередньою інформацією, водій, аби уникнути зіткнення з автомобілем, що рухався попереду, не впорався з керуванням, відтак автобус перекинувся.