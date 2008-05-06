Автобус з пасажирами перекинувся в Криму
11:59, 06 травня 2008Крым
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Причини аварії з`ясовуються
У Криму, на автодорозі Ялта – Севастополь, перекинувся пасажирський автобус: постраждали шестеро осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, аварія сталася о 10.30 у районі Фороської розвилки.
«Із двадцяти пасажирів постраждали шестеро осіб», - йдеться в повідомленні ДАІ.
Причини аварії з`ясовуються. На місці ДТП працювала оперативна група ДАІ. За фактом ДТП проводиться розслідування.
МНС Криму повідомляє, що у 6 осіб - легкі травми і пошкодження.
За попередньою інформацією, водій, аби уникнути зіткнення з автомобілем, що рухався попереду, не впорався з керуванням, відтак автобус перекинувся.
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