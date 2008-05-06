«Пробіг миру» влаштують у Сімферополі
14:09, 06 травня 2008Крым
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За участю 400 школярів
8 травня у Сімферополі влаштують низку заходів до Дня Перемоги.
Як повідомляє прес-служба міськради Сімферополя, зокрема, відбудеться «Лінійка миру» та «Пробіг миру».
Маршрут пробігу «Парк ім. Гагаріна - пл. Леніна», візьмуть участь біля 400 школярів.
Також цього дня в Сімферополі відбудуться урочистий прохід школярів міста до Вічного вогню, запалювання факелів, літературно-музична композиція, присвячена Дню Перемоги; вшановування ветеранів за участю міського голови.
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