«Пробіг миру» влаштують у Сімферополі

За участю 400 школярів

8 травня у Сімферополі влаштують низку заходів до Дня Перемоги. Як повідомляє прес-служба міськради Сімферополя, зокрема, відбудеться «Лінійка миру» та «Пробіг миру». Маршрут пробігу «Парк ім. Гагаріна - пл. Леніна», візьмуть участь біля 400 школярів. Також цього дня в Сімферополі відбудуться урочистий прохід школярів міста до Вічного вогню, запалювання факелів, літературно-музична композиція, присвячена Дню Перемоги; вшановування ветеранів за участю міського голови.

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