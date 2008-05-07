Показ художнього фільму ”Богдан-Зиновій Хмельницький”

З 8 по 14 травня - у Сімферополі кінопоказ художнього фільму "Богдан-Зиновій Хмельницький".

В 2008 році - 360-а річниця подій, пов`язаних з початком Національно-визвольної війни українського народу середини XVII сторіччя. У зв`язку з цією датою Національна кіностудія ім. Довженка проводить показ фільму "Богдан-Зиновій Хмельницький" (реж. Мащенко, 2007 р.) у всіх обласних центрах України.

У Сімферополі, в кінотеатрі ім. Шевченка, початок сеансів - 10.00; 12.10; 20.50.