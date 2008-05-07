Чергова сесія міськради Сімферополя

13:29, 07 травня 2008
Крым
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15 травня - 10.00. Чергова сесія міськради Сімферополя.

На сесію планується розглянути наступні питання:  про Положення про порядок найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів, мостів і інших споруд, розташованих на території міста Сімферополя;  про виконання міського бюджету за 2007 рік та інші.

Велика зала Сімферопольського міськвиконкому.

 

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