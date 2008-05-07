15 травня - 10.00. Чергова сесія міськради Сімферополя.

На сесію планується розглянути наступні питання: про Положення про порядок найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів, мостів і інших споруд, розташованих на території міста Сімферополя; про виконання міського бюджету за 2007 рік та інші.

Велика зала Сімферопольського міськвиконкому.