Хто підпалив Ялтинський заповідник?

Пожежу в Ялтинському гірсько-лісовому природоохоронному заповіднику вдалося локалізувати.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС України в Криму Володимир ІВАНОВ.

«Сприяло розповсюдженню пожежі гірсько-лісова місцевість, а також те, що в цьому районі вітер був 15 метрів за секунду», - зазначив В.ІВАНОВ.

За його даними, на місці пожежі працює 84 співробітники МНС і 32 співробітники держлісгоспу, а також 11 одиниць наземної техніки і 2 одиниці повітряної техніки (вертольоти). Задіяні вертоліт-розвідник держлісгоспу і пожежний вертоліт Мі-8, який належить МНС. «Пожежний вертоліт здійснив 15 скидань води», - повідомив В.ІВАНОВ.

«Дуже добре, що в осередку пожежі пішов дощ, хоча незначний, але все ж таки пішов. Оголосили про локалізацію пожежі - тобто вона не розповсюджується, її вдалося блокувати на тій площі, на якій вона виникла», - сказав помічник начальника кримського Головного управління МНС.

В.ІВАНОВ зазначив, головне, щоб та погода, яка є зараз, протрималася кілька годин. «Якщо хмари підуть і буде вітер, то буде важко утримати на цих скелях вогонь», - сказав він.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства Максим ГОЛОВАНЬ, лісничі підозрюють навмисний підпал – оскільки на місці пожежі було виявлено кілька локальних займань. М.ГОЛОВАНЬ заявив, що директор Ялтинського заповідника Володимир КАПІТОНОВ упевнений: «це був 100% підпал». В.КАПІТОНОВ звернувся до правоохоронців, щоб вони провели розслідування.

За даними М.ГОЛОВАНЯ, пожежа розповсюдилася на площу 4-4,5 га.

Як повідомляв УНІАН, пожежу в заповіднику було виявлено сьогодні вночі під час планового обходу території лісниками. Під час обльоту вертольотом було встановлено, що пожежа низова, площа пожежі становила приблизно 0,7 гектара. Гасіння ускладнювалося тим, що пожежа була в труднодоступній гірській місцевості - практично на прямовисних скелях.