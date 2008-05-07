Глава Міноборони хоче спільний парад

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сподівається на проведення у Севастополі спільного параду Військово-Морських Сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Щодо параду до річниці ЧФ - ми узгоджували свої дії. Ми домовились про те, що це буде спільний парад, але, на жаль, в останні дні російська сторона почала самотужки діяти. Я думаю, що протягом цього дня ми домовимося про спільні дії», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він повідомив, що завтра в Севастополь для вирішення цих питань прибуде заступник міністра оборони і заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Крім того, Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що завтра в Севастополь прибуває американський фрегат, особовий склад якого візьме участь в урочистостях до Дня Перемоги, оскільки СРСР і США були союзниками під час Другої світової війни.

Також Ю.ЄХАНУРОВ зауважив, що 9 травня в Севастополі відбуватиметься святкування Дня Перемоги, а 10 травня в Середземне море для участі в антитерористичній операції НАТО «Активні зусилля» відбуває український фрегат «Гетьман Сагайдачний».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН заявив, що 225-річчя Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі 11 травня відзначатиметься „у форматі, затвердженому державою і узгодженому між Україною і Росією”. За його словами, у ході святкування річниці ЧФ Росії у Севастополі військового параду не передбачено.

Водночас, за словами С.КУНІЦИНА, ”якщо на рівні міністрів оборони або міністрів закордонних справ, або Президентів України і Росії і урядів будуть інші рішення і нам їх доведуть, то будемо виконувати ці рішення. Сьогодні ми діємо в рамках узгоджених рішень”.

У свою чергу, в МЗС України вважають, що святкування 225-ї річниці Чорноморського флоту Російської Федерації має проходити лише на об`єктах ЧФ РФ.