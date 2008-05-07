Конференція ”Актуальні питання розвитку інноваційної діяльності”
18:33, 07 травня 2008Крым
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13 травня - 10.00. Відкриття XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку інноваційної діяльності».
У роботі конференції візьмуть участь фахівці з України, Росії, Білорусі, Казахстану.
Місце проведення: Алушта, вул. Жовтнева, 11 (ТОК "Восход").
8.00 - Від`їзд транспорту для ЗМІ від будівлі Ради міністрів Криму.
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