Кубок України-2008 поїхав до Донецька
20:59, 07 травня 2008Крым
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Матч проходив у жорсткій боротьбі
У Харкові закінчився фінальний матч Кубка України з футболу між донецьким Шахтарем і київським Динамо.
Шахтар - Динамо 2:0 (Гладкий 44, Гай 78).
Таким чином володарем Кубка України в сезоні 2008 р. стає "Шахтар" (Донецьк).
Матч проходив у тяжкій, напруженій, жорсткій боротьбі. Обидві команди неодноразово були близькі до успіху. П`ять гравців залишили поле з червоними картками.
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