Кубок України-2008 поїхав до Донецька

У Харкові закінчився фінальний матч Кубка України з футболу між донецьким Шахтарем і київським Динамо.

Шахтар - Динамо 2:0 (Гладкий 44, Гай 78).

Таким чином володарем Кубка України в сезоні 2008 р. стає "Шахтар" (Донецьк).

Матч проходив у тяжкій, напруженій, жорсткій боротьбі. Обидві команди неодноразово були близькі до успіху. П`ять гравців залишили поле з червоними картками.