Шукає міліція, шукають собаки

В одному з сіл Криму пропала дворічна дівчинка. До пошуків дитини вже приєдналися міліція, рятувальники і.собаки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, інцидент стався в Бахчисарайському районі автономії.

Дитина пропала ввечері 7 травня – батьків у цей час не було (мати вийшла по господарству, поки донька спала, а батька не було в той час удома). Будинок розташований біля самого лісу. Шукати дитину кинулося все село. Безрезультатні пошуки тривали до глибокої ночі. Вночі батьки дитини звернулися до МНС.

Вранці на місце прибули оперативна група МНС, міліція та рятувальники.

Співробітники МВС перевірили всі колодязі, двори, а також сусіднє село, де живе бабуся дівчинки. За словами рятувальників, пошуки поки результатів не дали. Пошукові роботи тривають.