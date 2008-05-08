У Криму проходить операція «Розшук»

До 29 травня на території Криму співробітниками ДАІ проводиться операція під назвою «Розшук».

Як інформує прес-служба Управління ДАІ в Криму, профілактичні заходи направлені на розшук засуджених осіб, що ухиляються від слідства і від`їзду покарання, а також на встановлення без вісті зниклих людей.

"Співробітники Державтоінспекції встановлюватимуть злочинців при несенні служби на лінії, при ДТП і, звичайно, при будь-якому зверненні громадян в ДАІ (наприклад, при проходженні техогляду, при знятті або постановки на облік транспортного засобу, або ж при зверненні за різними довідками)", - йдеться в повідомленні.

Також співробітники ДАІ просить громадян повідомляти будь-яку інформацію за телефоном довіри Державтоінспекції: (80652) 550-161.