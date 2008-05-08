Дворічну дівчинку, яка загубилася в Криму, знайшли за 5 кілометрів від дому – живою та здоровою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, дитину знайшов односелець - працівник лісгоспу.

Як виявилося, дівчинка - в буквальному розумінні слова дитина природи: мати, як і свого первістка-сина, народила її на Мангупі, в екстремальних умовах, а сама сім`я дотримується натурального способу життя - взимку купаються в холодній воді, діти ”виросли” в лісі. ”Імовірно, тому дівчинка провела ніч у лісі, де температура опустилася до мінус 2 градусів, без особливої шкоди для свого здоров`я”, - зазначили в МНС.

За словами рятувальників, дівчинка була в гарному стані. Дівчинку направили в райлікарню для огляду, з лікарні її вже забрав батько.

Як повідомляв УНІАН, дитина зникла 7 травня увечері в Бахчисарайському районі автономії. Дівчинку шукали всім селом, потім до пошуків приєдналися три групи рятувальників, слідча група МВС, пошукові собаки.