Парад флоту Росії обмежиться морем

Парад кораблів Чорноморського флоту (ЧФ) Росії на честь його 225-річчя, і святкові урочистості пройдуть 11 травня в акваторії Севастопольської бухти. Про це повідомив РІА “Новости” помічник головкому ВМФ РФ капітан першого рангу Ігор ДИГАЛО.

За його словами, у заходах буде задіяно 30 кораблів, десять допоміжних суден, 20 одиниць бойової техніки і підрозділ морської піхоти.

Він спростував повідомлення деяких ЗМІ про відміну параду. "Ця інформація не відповідає дійсності. Елементи військового параду кораблів Чорноморського флоту Росії в головній бухті Севастополя, що включають урочистий обхід командуванням парадного шикування кораблів, привітання екіпажів, неодмінно відбудеться", - сказав І.ДИГАЛО.

За його словами, на головну базу флоту до Севастополя вже прибувають делегації з різних регіонів Росії.

Як повідомляв УНІАН, голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН заявив, що 225-річчя Чорноморського флоту РФ в Севастополі 11 травня відзначатиметься “у форматі, затвердженому державою і узгодженому між Україною і Росією”. За його словами, під час святкування роковин ЧФ Росії в Севастополі військовий парад не передбачений. Разом з тим, за словами С.КУНІЦИНА, "якщо на рівні міністрів оборони або міністрів закордонних справ, або президентів України і Росії і голів урядів будуть інші рішення і нас про них сповістять, то виконуватимемо ці рішення. Сьогодні ми діємо в рамках узгоджених рішень”.

Разом з тим міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ висловив сподівання, що в Севастополі буде проведено спільний парад Військово-Морських Сил України і Чорноморського флоту РФ.

У свою чергу, в МЗС України вважають, що святкування 225 річниці Чорноморського флоту Російської Федерації має проходити лише на об`єктах ЧФ РФ.