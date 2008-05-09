Водій підпалив ДАІ та загинув

13:43, 09 травня 2008
Крым
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Вогонь миттю поширився по всьому другому поверху...Внаслідок події постраждали 8 співробітників...Найбільш тяжкі травми дістав 42-річний начальник Феодосійської ДАІ... Палієм виявився житель Феодосії, якого затримали співробітники ДАІ за керування автомобілем у нетверезому стані...

У Феодосії водій підпалив будівлю міської Державтоінспекції.

Увечері 8 травня громадянин, піднявшись на 2-й поверх адміністративної будівлі Феодосійської ДАІ, почав обливати стіни коридору легкозаймистою рідиною. У цей момент із службового кабінету вийшов начальник відділення ДАІ Ігор КОЙБАН, який, побачивши збуджений стан чоловіка і явні ознаки алкогольного сп`яніння, намагався переконати відмовитися від своїх намірів і залишити приміщення ДАІ. Проте чоловік плеснув йому рідиною в обличчя і за допомогою запальнички зробив підпал. Вогонь миттю поширився по всьому другому поверху, де в цей час у службових кабінетах і в приміщенні чергової частини працювали співробітники. Шлях евакуації з будівлі був фактично відрізаний полум`ям, тому співробітники ДАІ, витягши з вогню свого командира, прийняли рішення – евакуюватися через вікна балкона другого поверху, повідомляє кримська міліція.

На місце події були викликані два розрахунки пожежників МНС. Вони ліквідували пожежу. Повністю вигорів коридор і приміщення чергової частини, шкоди завдано ще 7 службовим кабінетам.

У вогнищі займання було виявлено обгоріле тіло палія. Встановлено, що палієм виявився житель Феодосії, якого 8 травня о 02.30 затримали співробітники ДАІ за керування автомобілем у нетверезому стані. Водій було позбавлено керування автомобілем, перепроваджено до медичної установи і оглянуто. Після цього на нього був складений адміністративний протокол, а автотранспорт, згідно із законодавством, поставлений на штрафмайданчик.

Внаслідок події постраждали 8 співробітників ДАІ. Найбільш тяжкі травми дістав 42-річний начальник Феодосійської ДАІ І.КОЙБАН. «У нього вогнем значно пошкоджені кисті обох рук, обличчя, констатований опік дихальних шляхів, перелом шийки лівої ключової кістки. Вночі машиною санавіаціїї він перевезений в опіковий центр Сімферополя», - зазначає МВС.

Зараз в адміністративній будівлі Феодосійської ДАІ ведуться відновні роботи для поновлення повноцінної діяльності служби.

Прокуратурою Феодосії за фактом підпалу будівлі міської Державтоінспекції порушено кримінальну справу.

 

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