Правозахисники заявляють про брутальні порушення у Севастопольському ізоляторі

Вінницька правозахисна група заявляє про брутальні порушення правил утримання затриманих у Севастопольському ізоляторі тимчасового тримання.

Як повідомляє група, вони отримала надзвичайно тривожну інформацію про ситуацію, що склалася останнім часом в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ) УМВС України в м.Севастополі. За інформацією із джерел, в ІТТ утримують до шести осіб хворих на відкриту форму туберкульозу, хворим не надається медична допомога у обсязі, який є відповідним тяжкості захворювання, відсутнє відповідне посилене харчування. Деякі затримані всупереч вимогам ЗУ «Про попереднє ув`язнення» утримуються в ІТТ по кілька років (зокрема громадянин ЄРМІЄВ Володимир Олександрович, 1971 р.н.).

Також Вінницька правозахисна група отримала інформацію про те, що скарги затриманих, адресовані прокурору не реєструються, що ставало причиною акцій непокори затриманих. “Ми стурбовані і повідомленнями про те, що шестеро неповнолітніх затриманих, протестуючи проти морального та психічного тиску, який чинився на них в ізоляторі порізали собі вени, після цього уникаючи розголосу про цю надзвичайно подію адміністрація ІТТ перевела затриманих до інших спецустанов, але трьох осіб було жорстоко побито співробітниками міліції, побито настільки, що СІЗО Сімферополя відмовилося приймати затриманих, і конвой був змушений повернути їх до ІВС. Враховуючи великий ризик рецидиву насильства щодо затриманих неповнолітніх ми вирішили оприлюднити їхні імена: БАЛАЧУК Максим Вікторович 1990 р.н., Корпенко Іван Васильович 1990 р.н., ЛОБОВ Дмитро Павлович 1992 р.н.”, – йдеться у повідомленні.

Правозахисна група звертає увагу на те, що Європейський суд з прав людини уже виносив рішення у справі «Яковенко проти України», про порушення в Севастопольському ІТТ права людини на свободу від жорстокого, принижуючого поводження (Ст.3 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод). Проте держава проігнорувала рішення суду і продовжує знущатися над затриманими.

У зв’язку з цим група закликає: Уповноваженого ВР України з прав людини, Генеральну прокуратуру України – негайно направити у Севастополь комісію для вивчення ситуації, яка склалася і розслідування повідомлень про факти порушень прав затриманих; Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС МВС України і Помічника Міністра внутрішніх справ України в м.Севастополі Ольгу Василівну ВІЛКОВУ негайно провести перевірку повідомлень про порушення умов тримання осіб в ІТТ м.Севастополь. Відсторонити на час проведення службової перевірки Начальника ІТТ м.Севастополь п.КОЛОМІЙЦЯ від виконання службових обов`язків. Негайно допустити в ІТТ м.Севастополь представників ЗМІ, пред`явити затриманих М.БАЛАЧУКА, І.КОРПЕНКА і Д.ЛОБОВА, дати можливість поспілкуватися із хворими на туберкульоз, які утримуються в ІТТ.

Вінницька правозахисна група направила запит безпосередньо до Комітету із запобігання катуванням Ради Європи з проханням негайно здійснити візит до Севастопольського ізолятора тимчасового тримання. Також вони просимо представників ЗМІ м.Севастополь та всієї України звернути увагу на інформацію про порушення прав затриманих в севастопольському ІТТ.