«Гетьман Сагайдачний» вирушив в Середземне море на бойове чергування

Фрегат Військово-Морських Сил України «Гетьман Сагайдачний» сьогодні вирушив із Севастополя у Середземне море для участі у бойовому чергуванні в рамках антитерористичної операції НАТО «Активні зусилля».

Як передає кореспондент УНІАН, корабель проводжали виконувач обов’язків першого заступника міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України віце-адмірал Ігор КНЯЗЬ, командувач ВМС України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ, представники духовенства.

Командувач українських ВМС, звертаючись до моряків, зазначив, що фрегат виходить в море для виконання завдання державного рівня терміном на 4 місяці. За словами віце-адмірала, під час плавання корабель здійснить 13 заходів у різні порти, буде виконувати завдання e підпорядкуванні у Оперативного командування НАТО „Південь”.

*** Фрегат «Гетьман Сагайдачний» побудовано у 1993 році на суднобудівному заводі „Залив” (Керч). Командир корабля – капітан 3-го рангу Антон ГЕЛУНОВ.

Практична фаза операції „Активні зусилля” розпочалася 6 жовтня 2001 року.

Мета операції НАТО “Активні зусилля” – боротьба з тероризмом у межах зони проведення операції у Середземному морі шляхом запобігання нелегальним перевезенням морем зброї й боєприпасів, протидії незаконним переміщенням людей та іншій незаконній діяльності з використанням цивільних суден.

Основні завдання операції – патрулювання та контроль за переміщенням суден в зоні проведення операції.

Україна стала другою з країн – нечленів НАТО, яка приєдналася до операції “Активні зусилля”.

Основні форми участі ЗСУ в операції “Активні зусилля” полягають у функціонуванні на базі штабу ВМС Контактного пункту – елементу взаємного обміну інформацією у рамках операції, направлення українського офіцера зв’язку до штабу операції (Неаполь, Італія), залучення групи військового персоналу ЗСУ для участі в огляді підозрілих суден, направлення кораблів та підрозділів ВМС до складу сил, визначених до участі в операції “Активні зусилля”.

В операції «Активні зусилля» торік брали участь корвети ВМС України «Тернопіль» та «Луцьк».