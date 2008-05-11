У Криму підросла ціна на А-95
12:11, 11 травня 2008Крым
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Деякі торгують по 6,20 грн./л
У Криму ціна на А-95 знову подолала відмітку в 6 грн. за літр.
Ряд автозаправних станцій продають бензин цієї марки по 6,05 грн за літр, деякі АЗС торгують А-95 - 6,20 грн./л (такі ціни, зокрема, можна побачити на деяких АЗС, розташованих по дорозі Євпаторія-Сімферополь).
На більшості автозаправок поки тримається ціна 5,80-5,90 грн. за літр А-95.
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