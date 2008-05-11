Лужков у Криму мовчати не став
15:16, 11 травня 2008Крым
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"Це наш південний рубіж"
Чорноморський басейн залишиться геополітичним простором, який представляє для Росії особливий інтерес. Упевненість у цьому виразив мер російської столиці Юрій Лужков на борту флагмана Чорноморського флоту РФ гвардійського крейсера «Москва», передає ІТАР-ТАРС.
«Чорноморський басейн часто бував ареною кровопролитних битв, - відзначив Лужков, який бере участь у заходах в Севастополі з нагоди 225-річчя Чорноморського флоту. «Він був, є і буде геополітичним простором, який для Росії представляє особливий інтерес. Це наш південний рубіж», - додав він.
Газета.ру
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