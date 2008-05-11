Затуліну радять «висловлюватися в себе на батьківщині»

Голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що святкування 225-ї річниці ЧФ Росії в Севастополі відбувається конструктивно.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів щодо критики міської адміністрації з боку депутата Держдуми Росії Костянтина ЗАТУЛІНА, нібито особливістю нинішнього святкування є «напруженість» і що парад є «результатом певного компромісу» С.КУНІЦИН сказав: «Я можу рекомендувати Костянтину ЗАТУЛІНУ висловлюватися в себе на батьківщині, а не тут, у Севастополі».

За його словами, «ми діяли чітко в рамках чинного законодавства України, у відповідності з міжнародними угодами». На думку міського голови Севастополя, сьогоднішні заходи в місті відбулися «конструктивно, тому що в них взяли участь і ЧФ РФ, І ВМС України. «І так повинно бути», - зауважив С.КУНІЦИН. «Наша принципова позиція полягала в тому, щоб були два флоти (на параді - УНІАН) , обидва командувачі, щоб кораблі стояли в першій лінії. І жодних інших перешкод ми не чинили», - сказав мер Севастополя.