Лужков ставить під сумнів приналежність Севастополя
Мер Москви пригадав Микиту Хрущова
Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ заявляє, що питання про Севастополь «залишилося невирішеним».
Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи перед жителями Севастополя, присутніми на концерті з нагоди 225-ї річниці застування ЧФ РФ, Ю.ЛУЖКОВ підкреслив: «Севастополь в 1948 році був виділений як місто, яке увійшло до підпорядкування державі. У 1954 році Севастополь не увійшов до числа тих областей, тих територій, які Микита Хрущов передав Україні. І ми говоримо про те, що це питання залишилося невирішеним, ми його вирішуватимемо. Ми його вирішуватимемо на користь тієї правди, на користь тих державних позицій, і того державного права, які має Росія по відношенню до своєї військової-морської бази – Севастополя».
Ю.ЛУЖКОВ також повідомив присутніх, що «як гостинний подарунок» він одержав папір від Служби безпеки України, яка попередила, щоб він мовчав. «Як ви вважаєте - правильно мовчати? Ми не мовчимо. Ми говоримо правду. Ми не хочемо розколу між нашими державами, але ми хочемо цю правду говорити, і щоб ця правда була основою нашого ставлення до того, що відбувається між нашими державами», - сказав московський мер.
На його думку, «хіба це правильно: культивувати те, що було у давнину, і представляти це як перемогу українців над росіянами в Конотопі за часів гетьмана Виговського?». «Кому це на користь? Це на користь будь-яким, але не нашим народам», - сказав він.
Ю.ЛУЖКОВ поставив запитання і сам на нього відповів: «Хіба це правильно двом народам-братам сьогодні в результаті політики і властей України рухати Україну в НАТО? Це відповідає тому, що хочуть наші народи? Ні, не відповідає».
Мер Москви додав: «І те, що відбувається сьогодні щодо пам`яті, яка є для нас пам`яттю нашого серця, пам`яттю нашої душі, говорити про велич дій УНА-УНСО, поздоровляти їх і нагороджувати?»
«Це відповідає дружбі і братству наших народів, які перемагали разом у Великій вітчизняній війні? Ні», - підкреслив Ю.ЛУЖКОВ.