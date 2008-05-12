В Алушті побалакають про інновацію

13 травня в Алушті (Крим) відкриється XIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку інноваційної діяльності».

Як повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму, в роботі форуму візьмуть участь фахівці з Білорусі, Казахстану, Росії та України.

На конференції буде розглянуто питання державного регулювання інноваційної діяльності, зокрема регулювання діяльності у сфері трансферу технологій, створення та діяльності інноваційних структур, підготовки кадрів для інноваційної сфери, охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

Кримські фахівці представлять доповіді, присвячені створенню заводу з виробництва дизельного палива, Українській мережі трансферу технологій, відновленню рекреаційного потенціалу Криму та ін.

Конференція працюватиме до 16 травня.