УНП вимагає закон про непролонгацію термінів перебування флоту Росії

Кримська організація Української народної партії закликає прийняти закон про непролонгацію термінів перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі після 2017 року, вважаючи, що таким чином знизиться тиск на Крим з боку російських політиків.

Про це УНІАН заявив лідер Кримської організації УНП, голова громадської організації «Кримська правиця» Олег ФОМУШКІН.

На його думку, в даний час російські політики готують серед кримчан «таких собі прихильників» флоту Росії, тому навколо ЧФ РФ і Севастополя створюється ажіотаж.

«За оцінками фахівців, щоб перевести флот – потрібно 10 років. Хотілося б, щоб 2017 рік став не початком переведення флоту, а завершенням його. Тому зараз необхідно визначитися, - сказав О.ФОМУШКІН. – Якщо буде прийнято закон Верховною Радою про непролонгацію – тобто про припинення перебування флоту (Росії в Севастополі - УНІАН) після 2017 року, то, можливо, тоді зменшиться вплив Росії на Крим і Україну, зазіхання на територіальну цілісність».

Також О.ФОМУШКІН повністю підтримав рішення СБУ заборонити в`їзд меру Москви Юрію ЛУЖКОВУ до України. На думку лідера кримської УНП, Ю.ЛУЖКОВ, кажучи про Севастополь, висловив не тільки свою позицію, але й позицію російської влади. «Абсолютно точно, що він висловив не тільки свою позицію, але й позицію влади Росії», - вважає голова кримської організації УНП.