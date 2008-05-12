Податківці Криму вилучили ігрові автомати на 1,4 млн. грн.

Співробітники податкової міліції Криму вилучили понад 70 ігрових автоматів і один тоталізатор на загальну суму 1 млн. 410 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, автомати вилучили в Сімферополі і в місті Армянськ.

У Сімферополі в одному з ігрових залів було вилучено 14 ігрових автоматів (на суму попередньої оцінки 485 тис. грн.), в іншому залі - 27 ігрових автоматів (на суму попередньої оцінки 675 тис. грн.). На надання послуг на ігрових автоматах не було ліцензії Ради міністрів автономії і інших необхідних документів.

У одному з ігрових залів міста Армянськ податківці виявили подібні порушення законодавства. Вилучено 31 ігровий автомат і один тоталізатор на суму попередньої оцінки 250 тис. грн. "Матеріали по кожному з фактів готуються до передачі до суду", - кажуть податківці.