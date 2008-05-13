Крим сподівається на хороший врожай

За даними Міністерства аграрної політики Криму, в автономії врожай зернових очікується на рівні 1,5-1,7 млн. тонн. Про це повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму з посиланням на Мінагрополітики АРК.

«Врожай зернових в Криму очікується не менше 1,5 – 1,7 млн. т. А в цілому, за прогнозами міністерства АПК, кримські аграрії мають можливість збільшити виробництво продукції рослинництва більш, ніж на 20%, зважаючи на сприятливі погодні умови нинішньої весни, а також зрошування», - мовиться в повідомленні уряду Криму.