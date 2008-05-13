Штормове попередження - в Криму
10:00, 13 травня 2008Крым
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На річках очікується підняття рівня води
Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов оголосило на сьогодні, 13 травня, штормове попередження на кримському півострові.
«13 травня на території АР Крим очікуються сильні зливи, грози, град, пориви вітру 15-20 метрів за секунду», - наголошується в повідомленні прес-служби кримського ГУ МНС.
У зв`язку з цим на річках Криму очікується підняття рівня води на 0,3-0,8 м, говориться також в повідомленні.
Згідно з синоптичним прогнозом, сьогодні вдень в Криму температура повітря буде 13-15° тепла, вологість - 97%.
Як повідомляв УНІАН, ГУ МНС у Криму оголошувало штормове попередження і на вчора, 12 травня.
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