Штормове попередження - в Криму

Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов оголосило на сьогодні, 13 травня, штормове попередження на кримському півострові.

«13 травня на території АР Крим очікуються сильні зливи, грози, град, пориви вітру 15-20 метрів за секунду», - наголошується в повідомленні прес-служби кримського ГУ МНС.

У зв`язку з цим на річках Криму очікується підняття рівня води на 0,3-0,8 м, говориться також в повідомленні.

Згідно з синоптичним прогнозом, сьогодні вдень в Криму температура повітря буде 13-15° тепла, вологість - 97%.

Як повідомляв УНІАН, ГУ МНС у Криму оголошувало штормове попередження і на вчора, 12 травня.