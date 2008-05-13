Кастінг для участі в міському конкурсі «Міс Сімферополя-2008»
10:53, 13 травня 2008Крым
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15 травня - 15.00. Кастінг для участі в міському конкурсі «Міс міста Сімферополя - 2008».
На кастінг запрошуються дівчата у віці від 15 до 22 років.
Місце проведення: розважальний комплекс «Метро» (вул. Карла Маркса, 28/10).
Додаткова інформація - 51-26-53, 51-26-56, 600-393 (управління у справах сім`ї, молоді, фізичної культури і спорту Сімферопольського міськради).
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