Кастінг для участі в міському конкурсі «Міс Сімферополя-2008»

15 травня - 15.00. Кастінг для участі в міському конкурсі «Міс міста Сімферополя - 2008». На кастінг запрошуються дівчата у віці від 15 до 22 років. Місце проведення: розважальний комплекс «Метро» (вул. Карла Маркса, 28/10). Додаткова інформація - 51-26-53, 51-26-56, 600-393 (управління у справах сім`ї, молоді, фізичної культури і спорту Сімферопольського міськради).

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