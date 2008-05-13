РФ просять підтвердити відсутність територіальних претензій до України

«Молодіжний Союз Наша Україна» звертається до Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА, який згідно статті 86 Конституції РФ «здійснює керівництво зовнішньою політикою Російської Федерації; веде переговори й підписує міжнародні договори», підтвердити офіційну позицію Росії щодо відсутності територіальних претензій до України.

МСНУ також вважає, що Служба безпеки України має всі підстави для постановки питання про надання голові комітету Державної Думи Російської Федерації у справах СНД Олексію ОСТРОВСЬКОМУ звання персони нон-грата в Україні.

Про це йдеться у заяві МСНУ.

«Молодіжний Союз Наша Україна» заявляє про рішучий протест висловлюванням мера Москви Юрія ЛУЖКОВА і голови комітету Державної Думи Російської Федерації у справах СНД Олексія ОСТРОВСЬКОГО щодо перегляду статусу українського міста Севастополя, - мовиться у заяві.

МСНУ вважає, що голова комітету Держдуми РФ у справах СНД заявив про цілковиту підтримку Ю.ЛУЖКОВУ. Ця посадова особа вважає, що «в разі припинення дії «великого» договору Російська Федерація має всі підстави для постановки питання про приналежність Севастополя, заявивши відповідні претензії українській стороні».

«ВМГО «Молодіжний Союз Наша Україна» заявляє, що Севастополь – це українське місто! Без будь яких «як би», - йдеться у заяві.