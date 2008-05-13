Тимошенко викликала на килим голову уряду Криму та 5 губернаторів

На засідання Кабінету міністрів України 14 травня запрошені голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА, губернатори Волинської області Микола РОМАНЮК, Херсонської області Борис СІЛЕНКОВ, Черкаської області Олександр ЧЕРЕВКО, в.о. голови Запорізької обладміністрації Валерій ЧЕРКАСКА, в.о. голови Львівської обладміністрації Микола КМІТЬ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

У прес-службі уточнили, що губернаторів планується заслухати з питань про стан погашення заборгованості із зарплати та ситуації з цінами на продукти харчування в областях.

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Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що уряд не перекладатиме на когось іншого відповідальність за стан економіки в Україні, але направлятиме подання на звільнення тих голів обласних держадміністрацій, які працюють незадовільно .

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу у ВР.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що завтра на засіданні уряду будуть розглянуті результати діяльності губернаторів і визначений перелік тих областей, де зараз найгірша економічна ситуація.

За словами глави уряду, згідно з чинним законодавством, саме голови ОДА відповідальні за цінову політику в регіонах.

«Коли сьогодні губернатори виконують доручення практично роздмухувати інфляцію, робити так, щоб ціни зростали, то такого ми допускати не будемо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр пояснила, що завтра уряд заслухає губернаторів, і якщо будуть підстави, то вона подаватиме подання на їх звільнення Президенту.

«Можу запевнити, що я ні в якому разі сьогодні не буду перекладати на будь-кого відповідальність за будь-що, що відбувається в уряді, включаючи інфляцію», - сказала вона.

В той же час Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що хоче, щоб губернатори, уряд, Нацбанк і Президент спільно зосередилися на виконанні антиінфляційних заходів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на засіданні 14 травня планує заслухати звіти губернаторів п`яти областей, де склалася якнайгірша ситуація з погашенням заборгованості із зарплати та спостерігається найбільше зростання цін.

Перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що на цьому засіданні планується також розглянути питання про звільнення деяких губернаторів.

За даними Держкомстату, найбільші показники інфляції в регіонах України за підсумками січня-квітня зафіксовано в Одеській області та Криму - 16,1% і 16% відповідно, найбільша заборгованість із виплати зарплати - в Донецькій (154 млн. грн.) і Харківській (70,4 млн. грн.) областях.

Також висока інфляція в січні-квітні зафіксована в Херсонській (15,8%), Львівській (14,9%), Чернівецькій областях і Севастополі (по 14,3%), в Миколаївській (14,2%) і Кіровоградській (14,1%) областях.

На 1 квітня заборгованість із виплати зарплати в Луганській області та Криму становить 58,7 і 50,1 млн. грн. відповідно, в Дніпропетровській і Львівській областях - 37,3 і 31,3 млн. грн.