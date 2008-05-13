Звітно-виборна конференція Кримської організації КПУ

24 травня - 10.00. Звітно-виборна конференція Кримської республіканської організації Комуністичної партії України (Сімферополь, вул. Київська, 115, Палац культури профспілок). 13.00 - прес-конференція за участю керівників Компартії і Кримської республіканської організації КПУ (виставкова зала, 1-й поверх). Представники ЗМІ можуть отримати акредитацію 19-22 травня: Сімферополь, пр. Кірова, 26 (2 поверх, кабінет 207). Додаткову інформацію можна отримати: 8 (0652) 27-25-48.

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